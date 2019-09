Frankfurts Trainer Hütter lobte Eintracht-Fans und Teamgeist

Vor dem Neustart in die Europa League hat Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter die Fans des deutschen Fußball-Bundesligisten gelobt. "Europa League in Frankfurt zu spielen, gibt es europaweit in dieser Form, in dieser Art nicht noch einmal. Das muss man genießen", betonte der Vorarlberger in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".