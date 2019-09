Mika Kallio ersetzt ab sofort Zarco bei KTM

Mika Kallio ersetzt ab sofort Johann Zarco beim MotoGP-Team von KTM. Der finnische Testfahrer Kallio bestreitet neben Pol Espargaro die restlichen WM-Läufe 2019 und ist schon beim kommenden GP von Aragon in Spanien für den österreichischen Motorrad-Hersteller am Start. Die Trennung von Zarco war ursprünglich erst mit Jahresende vorgesehen gewesen.

© APA (Archiv)

KTM ist mit Zarco so unzufrieden, dass man sich im Sommer mit dem Franzosen auf ein Vertragsende per WM-Ende geeinigt hatte. Nach dem jüngsten MotoGP-Rennen in Italien hat man wegen der gerade sehr intensiven Entwicklungsarbeit den Austausch vorgezogen, Zarco bleibt aber bis Saisonende und ohne Rennverpflichtung bei KTM unter Vertrag. Der frühere GP-Pilot Kallio ist von Anfang weg an der Entwicklung der RC16 intensiv beteiligt gewesen und hat zwischen 2016 und 2018 sieben Wild-Card-Rennen bestritten.