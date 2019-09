Brillante Münchner Philharmoniker bei Bruckners 5. Sinfonie

Das musikalische und logistische Großprojekt einer Gesamtaufnahme aller nummerierten Sinfonien von Anton Bruckner in der Basilika des Stifts St. Florian durch die Münchner Philharmoniker steht vor dem Abschluss. In der kommenden Woche sind noch die fünfte, sechste und siebente Sinfonie an der Reihe. Zuvor, am Montagabend, gastierte das Orchester mit Bruckners Sinfonie Nr. 5 im Linzer Brucknerhaus.