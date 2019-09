Migranten wegen Schlepperei und Folter festgenommen

Die sizilianische Polizei hat drei Migranten festgenommen, denen Schlepperei, Folter, Mord und sexuelle Gewalt in libyschen Auffanglagern vorgeworfen werden. Die drei Personen, die sich in einer Flüchtlingseinrichtung in der sizilianischen Stadt Messina aufhielten, hatten sich unter die Migranten gemischt, die an Bord des Rettungsschiffes "Alex" im Juli auf Lampedusa gelandet waren.