Liste JETZT holt sich Unterstützung von Tiroler Liste Fritz

Zwei Wochen vor der Nationalratswahl am 29. September gibt es für die Liste JETZT Unterstützung aus Tirol. Der Landtagsabgeordnete der Liste Fritz, Markus Sint, kündigte bei einer Pressekonferenz der beiden Listen am Samstag in Innsbruck eine "inhaltliche Zusammenarbeit" an. Die Liste Fritz verspreche sich davon unter anderem, über die Liste JETZT Anträge im Nationalrat einbringen zu können.