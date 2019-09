ÖVP in Umfragen weiter auf Platz eins, schwächelt aber etwas

Die ÖVP liegt in allen Umfragen unangefochten auf dem ersten Platz - so auch in zwei am Samstag publizierten. Eine davon weist aber einen Rückgang für die Volkspartei aus: Die vom Nachrichtenmagazin "profil", vom Fernsehsender "ATV" und von der Tageszeitung "Heute" in Auftrag gegebene Umfrage, für die "Unique Research" 2.402 Wähler befragt hat, sieht die ÖVP bei 33 Prozent (zuletzt 35).