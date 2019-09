USA aktivieren regionales Militärbündnis gegen Maduro

Angesichts der Lage in Venezuela hat die Regierung in Washington ein Militärbündnis aktiviert, dem elf Länder der Region angehören. Konkret gehe es um den Interamerikanischen Vertrag über gegenseitigen Beistand (TIAR), teilte Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag mit. Als Grund nannte er "die jüngsten kriegslüsternden Aktionen der venezolanischen Armee" unter Präsident Nicolás Maduro.