Neuer Angriff militanter Palästinenser auf Israels Grenzorte

Kurz vor der Parlamentswahl in Israel haben militante Palästinenser im Gazastreifen ihre Raketenangriffe auf israelische Grenzorte verschärft. Die israelische Armee teilte am Mittwoch mit, drei Geschosse seien aus dem palästinensischen Gebiet in Richtung Israel abgefeuert worden. Ein israelischer Panzer habe daraufhin zwei Posten der im Gazastreifen herrschenden Hamas beschossen.