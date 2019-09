Kind brachte Granate in schwedische Vorschule mit

Mit einer gefundenen Granate hat ein Kind in einer schwedischen Vorschule Angst und Schrecken verbreitet. Die von einem Lehrer alarmierte Polizei sperrte die Umgebung in Kristianstad ab, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Sprengstoffexperten machten die Granate unschädlich.