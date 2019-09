Peru beendete Brasiliens Lauf - Argentinien schlug Mexiko

Peru hat Brasilien in einem Fußball-Länderspiel am Dienstag (Ortszeit) mit 1:0 besiegt und der "Selecao" damit die erste Niederlage seit 17 Spielen zugefügt. Den Treffer in Los Angeles erzielte Innenverteidiger Luis Abram in der 84. Minute nach einem Freistoß per Kopf. Die Peruaner revanchierten sich damit für ihre Niederlage gegen die Selecao im Finale der Copa America im Juli in Brasilien (1:3).