Indonesien und Malaysia geben einander Schuld an Bränden

Die anhaltenden schweren Waldbrände auf der Insel Borneo sorgen für Streit zwischen den Nachbarstaaten Indonesien und Malaysia. Beide Länder geben sich gegenseitig die Schuld für hohe Schadstoffwerte in der Luft. Die Regierung in Jakarta wies am Mittwoch Vorwürfe zurück, wonach Brände im indonesischen Teil der Insel für die Schließung von mehr als 400 Schulen in Malaysia verantwortlich seien.