15 Menschen bei Ashura-Prozessionen in Nigeria getötet

In Nigeria sind während des religiösen Ashura-Festes nach Angaben einer schiitischen Gruppe mindestens 15 ihrer Mitglieder von Sicherheitskräften getötet worden. Es sei am Dienstag in mehreren Städten des Landes Tränengas gegen die Teilnehmer der feierlichen Prozessionen eingesetzt und auf sie geschossen worden, sagte Ibrahim Musa, ein Sprecher der Islamischen Bewegung Nigerias (IMN).