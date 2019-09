Argentinien und Spanien im Basketball-WM-Halbfinale

Die argentinischen Basketballer haben bei der WM in China überraschend die Titelträume von Serbien beendet und sind wie Goldkandidat Spanien ins Halbfinale eingezogen. Das argentinische Team um Routinier Luis Scola setzte sich in einer hochklassigen Partie am Dienstag in Dongguan mit 97:87 (54:49) durch und trifft nun auf den Sieger des Duells von Titelverteidiger USA mit Frankreich.