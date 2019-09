Ibiza-Video: Einstweilige Verfügung gegen Wiener Anwalt

Facebook

Auch sei dem Anwalt, der die Fäden hinter der Entstehung des Videos gezogen haben soll, untersagt, dieses insgesamt oder Teile davon weiterzugeben oder anderen Personen vorzuspielen bzw. zugänglich zu machen. Auch die Anfertigung neuerlicher Aufnahmen seien ihm verboten.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien habe einem Antrag Gudenus' auf einstweilige Verfügung stattgegeben. Der Ex-FPÖ-Klubobmann hat zudem auf Unterlassung und Schadenersatz geklagt. Für das Gericht sei maßgeblich gewesen, dass der beklagte Rechtsanwalt seinen Anwaltsstatuts missbraucht habe, um diese "arglistige Täuschung" an Gundenus zu begehen, so Schimanko.

Richard Soyer, der Rechtsvertreter des beklagten Anwalts, wiederum betonte gegenüber dem Ö1-"Mittagsjournal", dass es sich um eine vorläufige Gerichtsentscheidung handle, die man bekämpfen wolle. Sein Mandant habe sich wegen der laufenden Ermittlungen der "Soko Ibiza" und seiner anwaltlichen Verschwiegenheitspflichten nicht umfassend verteidigen können.