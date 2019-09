Konfrontationen an Gaza-Grenze: Zwei Palästinenser getötet

Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind nach palästinensischen Angaben zwei junge Männer erschossen worden. Zudem seien mindestens 66 Palästinenser verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Davon seien 38 durch scharfe Munition verletzt worden.