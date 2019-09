Österreichs Herren im Tischtennis-EM-Viertelfinale

Österreichs Tischtennis-Herren stehen bei der Team-EM in Nantes im Viertelfinale. Mit einem 3:2-Sieg über Dänemark sicherten sich Robert Gardos, Stefan Fegerl und Daniel Habesohn am Donnerstagabend den Sieg in Gruppe D. In der K.o.-Phase trifft die ÖTTV-Auswahl nun am Freitagnachmittag auf Portugal, das sich im Pool H mit einem 3:0 gegen Griechenland durchsetzte. Für die ÖTTV-Damen kam das Aus.