Tankbetrüger fuhr in Kärnten auf Tankwart zu

Ein Tankbetrüger ist in der Nacht auf Mittwoch auf einer Autobahnraststätte an der Südautobahn (A2) im Bezirk Villach-Land auf einen Tankwart zugefahren. Der Mann war laut Polizei von der Tankstelle weggefahren, ohne zu bezahlen. Als sich der Tankwart dem Auto in den Weg stellte, fuhr der Lenker auf den Mann so schnell zu, dass dieser zur Seite springen musste. Der Tankwart blieb dabei unverletzt.