Zehn zerstückelte Leichen in Sackerln in Mexiko gefunden

In einem verlassenen Haus in Mexiko sind die Überreste von zehn Menschen entdeckt worden. Die Leichenteile von neun Männern und einer Frau befanden sich in 17 Plastiksackerln, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco am Mittwoch mitteilte. Nachbarn hatten die Polizei wegen des Geruchs aus dem Haus in Tlajomulco de Zúñiga, etwa 600 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt, gerufen.