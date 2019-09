Vorarlberg-Wahl: Reihung auf dem Stimmzettel fixiert

Bei der Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober werden definitiv zwölf Parteien und Listen antreten - so viele wie nie zuvor. Die Vorarlberger Landeswahlbehörde hat am Mittwoch die eingereichten Wahlvorschläge geprüft, abgeschlossen und gereiht. Die obersten fünf Positionen auf dem Stimmzettel nehmen die Landtagsparteien gemäß ihrer derzeitigen Stärke ein.