Grünes Wirtschaftsprogramm geht Hand in Hand mit Klimaschutz

Das Wirtschaftsprogramm der Grünen für die Nationalratswahl geht Hand und Hand mit dem Klimaschutz. Vorgesehen sind etwa Umschichtungen im Budget, ein Umdenken in der Industrie, "faire" Handelspolitik sowie die Stärkung regionaler Unternehmen. Von allen antretenden Parteien stehe man damit derzeit weitgehend alleine da, bedauerte Spitzenkandidat Werner Kogler am Mittwoch in einer Pressekonferenz.