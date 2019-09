Muren in Tirol und Vorarlberg verschütteten mehrere Straßen

Im Bezirk Landeck sind am späten Samstagnachmittag nach starken Regenfällen große Muren abgegangen. In Strengen wurde die B171 verschüttet, mehrere Häuser wurden beschädigt und sicherheitshalber evakuiert. In Grins verhinderte ein neu errichtetes Auffangbecken die Vermurung von Gewerbebetrieben. Auch im Klostertal (Bezirk Bludenz) gingen am frühen Samstagabend nach starken Regenfällen Muren ab.