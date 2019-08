Duell der Europa-League-Starter LASK gegen WAC

Nach dem ausgeträumten Champions-League-Traum gilt es für den LASK in der Fußball-Bundesliga auf Erfolgskurs zu bleiben. Nach vier Siegen und einem Remis haben die Linzer am Samstag (17.00 Uhr) in der 6. Runde in Pasching den WAC zu Gast. Erstmals gibt es das Duell Red Bull Salzburg mit Aufsteiger WSG Tirol. Letzter gegen Vorletzter heißt es bei Admira gegen Mattersburg.