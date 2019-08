Schüler und Eltern für medizinische Betreuung in Schule

Nach SPÖ, NEOS und der Ärztekammer hat sich am Freitag auch Bundesschulsprecher Timo Steyer von der ÖVP-nahen Schülerunion gegen die vom Gemeindebund geforderte Abschaffung der Schulärzte ausgesprochen. Der Dachverband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen will " eine durchgehende Anwesenheit von medizinisch geschultem Personal", so die Vorsitzende Evelyn Kometter im Ö1-Mittagsjournal.