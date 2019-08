EU-Kommissar Hahn: Wunschressort "Weiterentwicklung Europas"

Der von Österreich auch für die neue EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen nominierte derzeitige Erweiterungskommissar Johannes Hahn wünscht sich ein Ressort, "in dem man sehr intensiv an der weiteren Entwicklung Europas arbeiten kann". Das sagte Hahn am Freitag vor dem informellen Rat der EU-Außenminister in Helsinki und zeigte sich in Hinblick darauf "sehr, sehr zuversichtlich".