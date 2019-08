60-tägiges Brandrodungsverbot in Brasilien in Kraft

Angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet ist in Brasilien am Donnerstag (Ortszeit) ein 60-tägiges Verbot des Abbrennens von Flächen in Kraft getreten. Dieses war von Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro mit einem landesweit geltenden Dekret angeordnet worden. Es soll aber Ausnahmen von dem Verbot geben.