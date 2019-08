Pkw-Karambolage auf S6 forderte drei Verletzte

Vier Pkw sind am Donnerstagabend auf der Semmering-Schnellstraße (S6) in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) in eine Karambolage verwickelt gewesen. Zwei Lenkerinnen im Alter von 23 und 24 Jahren und ein 24-jähriger Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Alle drei wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.