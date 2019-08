Bekannter Umweltschützer in Honduras erschossen

In Honduras ist ein bekannter Umweltschützer getötet worden, der gegen den Bau eines Staudamms am Fluss Guapinol kämpfte. Der 45-jährige Roberto Antonio Argueta sei in der Region Aguan erschossen worden, teilte am Donnerstag das Komitee der Eltern verschwundener Gefangener (Cofadeh) mit.