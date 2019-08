Bolsonaros Sohn trifft Trump in Washington

Der Sohn von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro trifft an diesem Freitag mit US-Präsident Donald Trump in Washington zusammen. Eduardo Bolsonaro sagte in Brasilia, er werde Trump seinen Dank aussprechen. Der US-Präsident habe beim jüngsten G-7-Gipfel in Frankreich Brasilien verteidigt. Das Land wrid wegen der Regenwald-Brände im Amazonas-Gebiet international kritisiert.