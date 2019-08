LG-Doppelvierer bei Ruder-Heim-WM im A-Finale

Am dritten Tag der Ruder-WM in Ottensheim durfte sich der österreichische Verband über das erste A-Finale freuen. Der Leichtgewichts-Doppelvierer mit Paul Sieber/Sebastian Kabas/Bernhard Sieber/Philipp Kellner schaffte am Dienstag als Dritter der Zwischenrunde den Aufstieg in die Medaillenentscheidung (Freitag, 15:36 Uhr). Der schwere Vierer verpasste dagegen den angestrebten Olympia-Quotenplatz.