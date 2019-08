Schnur über Weg in Seewalchen gespannt: Radfahrer stürzte

Ein unbekannte Täter hat in Seewalchen am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) auf einem öffentlichen Rad- und Gehweg eine gefährliche Falle aufgebaut. Laut Polizei spannte er eine rund 1,5 Millimeter dicke Nylonschnur hüfthoch über den Weg. Eine 53-jährige E-Bikerin konnte am Samstagvormittag noch rechtzeitig stehenbleiben und ihren Mann warnen. Der E-Biker bremste stark ab, kam aber zu Sturz.