24-Jähriger überfiel Polizistin in Zivil: Überwältigt

Ausgerechnet eine Polizistin in ihrer Freizeit hat sich am Donnerstagabend in Wals im Flachgau ein 24-Jähriger für einen Überfall auf offener Straße ausgesucht. Der Serbe war der Frau gefolgt, die zu Fuß auf dem Heimweg war. Die 22-Jährige bemerkte den Verfolger und bog in eine Seitenstraße ein. Dort attackierte sie der Mann und versuchte, ihr die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche zu reißen.