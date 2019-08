Projektwettbewerb für Kunstbiennale Venedig 2021 gestartet

Erstmals wird über das Konzept und die Realisierung des Österreichbeitrags für die 2021 stattfindende nächste Kunstbiennale Venedig per Ausschreibung samt Jury-Mitsprache entschieden. Im Zuge des nun gestarteten Wettbewerbs sucht das Bundeskanzleramt "ein kuratorisches Konzept für die Realisierung des Österreichbeitrags im österreichischen Pavillon", hieß es in einer Aussendung am Freitag.