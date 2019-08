79-Jährige stürzte am Loser in den Tod

Eine 79-Jährige Niederösterreicherin ist am Donnerstag bei einer Wanderung am Loser über eine Felswand abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Frau aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems hatte laut Polizei gemeinsam mit einer Gruppe von 24 Personen einen Ausflug unternommen.