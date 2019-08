Venezuela eröffnet Botschaft in Nordkorea

Venezuela hat eine Botschaft in Nordkorea eröffnet. Der stellvertretende venezolanische Außenminister Ruben Dario Molina und sein nordkoreanischer Kollege Pak Myung Guk weihten die diplomatische Vertretung in Pjöngjang am Mittwoch ein, wie Venezuelas staatliche Nachrichtenagentur AVN berichtete.