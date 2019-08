Weißrussischer Parasportler vor Ruder-WM tödlich verunglückt

Wenige Tage vor dem offiziellen Start der Ruder-Weltmeisterschaften in Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Trainingsunfall gekommen. Ein 33-jähriger weißrussischer Parasportler ist aus vorerst ungeklärter Ursache mit seinem Boot in der Donau gekentert. Feuerwehrtaucher konnten ihn nur mehr tot bergen.