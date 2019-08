Zahl der Toten nach Anschlag in Kabul auf 80 gestiegen

Nach dem verheerenden Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in der afghanischen Hauptstadt hat sich die Zahl der Todesopfer nach Behördenangaben auf 80 erhöht. Mehrere der 182 Verletzten seien ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch mit. Zunächst waren gut 60 Todesopfer registriert worden.

© APA (AFP)

Am Samstagabend hatte sich ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) inmitten Feiernder in einer Hochzeitshalle in Kabul in die Luft gesprengt. Dem IS zufolge richtete sich die Attacke gegen "Häretiker", also Glaubens-Abweichler. UNO-Angaben zufolge handelte es sich um eine Hochzeitsfeier von Schiiten mit rund 1.000 Menschen. Der sunnitische IS hat in der Vergangenheit in Afghanistan immer wieder Schiiten angegriffen, die er als Ungläubige betrachtet.

Der Anschlag auf die Hochzeit, dem auch Frauen und Kinder zum Opfer fielen, war in diesem Jahr bisher jener mit den meisten Toten. Es handelte sich um den 17. größeren Angriff in der Hauptstadt Kabul seit Jänner. Zu den jeweiligen Attacken hatten sich zum Teil die Taliban, zum Teil der IS bekannt.