Weitere Gespräche zwischen den USA und den Taliban in Katar

Die Gespräche zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban gehen weiter. Das Außenministerium kündigte am Dienstag in Washington an, US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad werde noch im Laufe des Tages zu einer Reise nach Katar und Afghanistan aufbrechen. US-Präsident Donald Trump sagte, er wolle nicht, dass US-Soldaten nach fast 18 Jahren Krieg in Afghanistan als Polizeikräfte fungierten.