Spaniens Sozialisten lehnten Podemos-Koalitionsangebot ab

Nach Italien steuert auch Spanien auf Neuwahlen zu. Am Dienstag lehnten die Sozialisten (PSOE) das neue Koalitionsangebot der linken Parteiallianz Unidas Podemos (UP) ab. "Wir schätzen den Vorschlag, der uns programmatisch sehr nahesteht, sehen eine Regierungskoalition allerdings für undurchführbar", heißt es in einem nur wenige Stunden später veröffentlichten Antwortschreiben der Sozialisten.