"Zauberflöte"-Requisiten von Oper im Steinbruch zu verkaufen

Opernfans bekommen am Samstag in St. Margarethen (Burgenland) die Gelegenheit, ein Erinnerungsstück an die heurige Spielsaison zu erwerben. Am Gelände von Oper im Steinbruch werden für einen guten Zweck Bühnendeko, Kostüme und Requisiten der diesjährigen Produktion "Die Zauberflöte" zum Verkauf angeboten. Zu haben sind dabei auch Kostümteile von "Rigoletto" (2017) und "Liebestrank" (2016).