Mann durch Stiche in Krems verletzt - Ehefrau festgenommen

Ein 54-Jähriger ist am Dienstagnachmittag durch zwei Stiche in die Brust schwer verletzt worden. Das Opfer wurde in das Universitätsklinikum Krems gebracht. Unter Tatverdacht steht die Ehefrau, sie soll ihren Mann bei einem Streit in der Wohnung mit einem Küchenmesser attackiert haben. Die 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkotest bei der Frau ergab laut Polizei 1,9 Promille.