Zehn Tote bei Angriff auf Militärposten in Burkina Faso

Bei einem Angriff auf einen Militärposten in Burkina Faso haben Terroristen nach Angaben eines Armeesprechers mehr als zehn Soldaten getötet. Mehrere andere Soldaten seien bei der Attacke in Koutougou im Norden des westafrikanischen Landes verletzt worden, hieß es am Montag. Als Antwort auf den Angriff habe das Militär mehrere Terroristen getötet, teilte die Armee mit.