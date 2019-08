FC Augsburg holte Schweizer Verteidiger Lichtsteiner

Facebook

Augsburg startete am Samstag mit einem 1:5 in Dortmund in die neue Liga-Saison. In dieser Partie kam Teigl auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz.