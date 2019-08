Militär in Somalia: 20 Al-Shabaab-Kämpfer getötet

Das Militär in Somalia hat nach eigenen Angaben einen Angriff der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab abgewehrt und dabei 20 Kämpfer der Gruppe getötet. Die Miliz habe versucht, einen Stützpunkt der somalischen Streitkräfte in der Nähe von Bariire im Süden des Landes einzunehmen, zitierte am Montag die staatliche Nachrichtenagentur Sonna den General Odawa Yusuf Rage.