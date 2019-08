De Plus gewannt BinckBank Tour, letzte Etappe an Naesen

Facebook

Die letzte Etappe an der berüchtigten Mur von Geraardsbergen gewann in einer rein belgischen Angelegenheit Naesen vor Olympiasieger Greg van Avermaet. Lukas Pöstlberger kam mit 4:23 Minuten Rückstand an die 63. Stelle, in der Gesamtwertung wurde der Bora-hansgrohe-Fahrer 25.

Endstand BinckBank Tour: 1. Laurens De Plus (BEL) Team Jumbo-Visma 21:29:55 Stunden - 2. Oliver Naesen (BEL) AG2R La Mondiale +35 Sekunden - 3. Tim Wellens (BEL) Lotto-Soudal +36. Weiter: 25. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora-hansgrohe-Team +6:50 Min.