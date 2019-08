Österreich nach Sieg über Brasilien im Faustball-WM-Finale

Österreichs Faustball-Nationalteam der Herren hat am Freitagabend mit einem Sieg im Halbfinale über Brasilien das Endspiel der WM erreicht. Die ÖFBB-Truppe besiegte die Südamerikaner in Winterthur mit 3:2 (-7,7,10,-5,4). Nun geht es am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) gegen Topfavorit und Titelverteidiger Deutschland um Gold.