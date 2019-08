FC Bayern hat offenbar Interesse an Barcelonas Coutinho

Der FC Barcelona hat nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" das Interesse des FC Bayern München am Brasilianer Philippe Coutinho bestätigt. Zuvor hatte bereits das in Barcelona erscheinende Fachblatt "Mundo Deportivo" am Dienstag berichtet, dass der spanische Meister ein Angebot des deutschen Titelträgers für eine Ausleihe des Offensivspielers abgelehnt hatte.