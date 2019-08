Mann wollte in Wien Freundin mit bloßen Händen ersticken

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen 21-jährigen Mann, der seine Freundin angeblich mit bloßen Händen ersticken wollte. Die 33 Jahre alte Frau, die zwischenzeitlich das Bewusstsein verlor, konnte sich schließlich befreien und telefonisch die Polizei verständigen. Die Tat hatte sich bereits am 7. Juli in der Wohnung des Paares in Wien-Währing abgespielt.