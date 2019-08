Ex-DFB-Chef Zwanziger reagiert in WM-Affäre mit Strafanzeige

Theo Zwanziger, der ehemalige Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), will auf seine Anklage in der Affäre um die Fußball-WM 2006 mit einer Strafanzeige gegen die Schweizer Bundesanwaltschaft reagieren. Dies kündigte Zwanziger am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Diez an. Der 74-Jährige wirft der Ermittlungsbehörde in der Schweiz eine bewusst falsche Interpretation von Beweismitteln vor.