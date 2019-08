NR-Wahl kostet Bund und Gemeinden zusammen rund 20 Mio. Euro

Rund zehn Millionen Euro kostet die Nationalratswahl am 29. September den Bund. Gemeinden und Städte - die viel zur Abwicklung beitragen - bekommen vom Bund zwar fast 5,4 Mio. Euro Pauschalentschädigung. Nach Angaben des Gemeindebundes müssen sie aber weitere zehn Mio. aus eigener Tasche zahlen. In Summe kostet die wegen "Ibizagate" ausgerufene Neuwahl also rund 20 Mio. Euro.