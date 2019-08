Deutsche Förderungen für Waldschutz für Bolsonaro obsolet

Nach Kritik aus Deutschland hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro deutsche Fördermittel für Waldschutz- und Biodiversitätsprojekte in seinem Land für verzichtbar erklärt. "Sie können das Geld einsetzen, wie sie es für richtig halten. Brasilien braucht es nicht", sagte Bolsonaro am Sonntag in Brasilia in Reaktion auf Äußerungen der deutschen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).